Parceria entre EBC e UniRV leva nova rádio pública para Goiás

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a Universidade de Rio Verde (UniRV) inauguraram, na manhã desta segunda-feira (14), a Rádio UniRV 87.1 FM, na cidade de Rio Verde (GO), que passa a integrar a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

A cerimônia de inauguração contou com a presença do diretor-geral da EBC, Bráulio Ribeiro, representantes do governo federal e autoridades locais.

A Rádio UniRV é um novo canal universitário