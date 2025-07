Colisão envolvendo ônibus de universitários deixa cinco mortos em GO

O motorista do ônibus, bem como o motorista da carreta envolvida no acidente, também não resistiram aos ferimentos.

Testemunhas afirmaram, preliminarmente, que a carreta invadiu a pista contrária no KM-2 da BR-153, chocando-se de frente com um dos ônibus que faziam parte do comboio de estudantes da UFPA, que decretou luto oficial de três dias na instituição.

Notas de pesar

Em uma nota de pesar, a universidade afirmou estar mobilizada para oferecer todo apoio necessário às famílias e às vítimas envolvidas. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva também manifestou sua solidariedade às famílias, amigos das vítimas e a toda a comunidade universitária.

"Recebi com profunda tristeza a notícia do grave acidente envolvendo uma carreta e dois ônibus com estudantes, ocorrido nesta quarta (16), no estado de Goiás. A tragédia resultou na perda irreparável de vidas, incluindo estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) que iriam participar do Congresso Nacional da UNE, e dos motoristas de dois veículos", comentou Lula, em uma mensagem divulgada nas redes sociais.

O governador do Pará, Helder Barbalho, também usou as redes sociais para lamentar o acidente. "Recebi com profunda tristeza a notícia do acidente envolvendo estudantes da UFPA na BR-153, em Goiás. Jovens que saíram do Pará cheios de sonhos para participar do Congresso da UNE. Minha solidariedade às famílias das vítimas e orações por todos os feridos", escreveu Barbalho, que disse estar em contato com as autoridades responsáveis para acompanhar a situação e prometeu que o governo estadual vai colaborar no que for necessário.