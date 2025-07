Jogos Mundiais Universitários começam nesta quarta-feira na Alemanha

Há uma boa expectativa por parte da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU). Atletas que participaram dos Jogos Olímpicos de Paris, como Henrique Marques do Taekwondo, o time de Basquete Masculino, com atletas que disputam o NBB, a mesatenista Sabrina Miyabara, campeã mundial sub-17 e vice-campeã mundial sub-19, além das participações no judô, natação e atletismo são algumas das esperanças de medalha. Mas este não é o único objetivo da delegação na Alemanha, como explica Alim Neto, presidente da CBDU.

"Não estamos medindo esforços. Estamos fazendo tudo para que nossos atletas tenham o melhor desempenho. Não estamos fazendo projeção de medalhas, queremos que o esporte universitário brasileiro seja bem representado. Estes atletas foram selecionados através de seletivas nacionais, das seleções brasileiras universitárias em convênio com as confederações. O melhor do nosso esporte universitário está aqui na Alemanha para representar o Brasil. Nossos atletas aqui são estudantes-atletas. Eles estão vivenciando o esporte, vendo uma nova forma de conhecer novas culturas, novos países, novas pessoas. Essa integração é muito importante dentro de uma cultura diferente, afirmou o dirigente.

Os Jogos Mundiais Universitários vão até o dia 27 de junho. Reno-Ruhr é a maior região metropolitana da Alemanha, com uma população que ultrapassa os 11 milhões de habitantes, e é conhecida como um dos principais centros universitários do país.