Nas redes, governo ironiza críticas ao Pix: 'é nosso, my friend'

Mais cedo, os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil - AP), e da Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre (União Brasil - AP), Hugo Motta [Republicanos-PB], já tinham assegurado que o Congresso Nacional também está unido contra o que Alcolumbre classificou como uma "agressão" por parte do governo dos Estados Unidos.

"Neste momento de agressão ao Brasil e aos brasileiros, que não é correta, temos que ter firmeza, resiliência e tratar com serenidade esta relação, buscando estreitar os laços e fazer as coisas acontecerem", comentou o presidente do Senado.

"Estamos prontos para estar na retaguarda do Poder Executivo. Para que, nas decisões que necessitarem da ação do Parlamento, possamos agir com rapidez e agilidade", acrescentou Motta.