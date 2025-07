Nova variante do vírus da covid-19 circula na cidade do Rio de Janeiro

Na primeira semana de coleta ampliada, os casos com resultado positivo nos testes rápidos mostrou que mais da metade das amostras apresentou a variante XFG. De acordo com a virologista, esta é a linhagem associada ao leve aumento de casos no município.

Paola Resende destaca a importância da vacinação e dos cuidados para prevenção de infecções respiratórias, considerando a circulação da variante XFG e de outros vírus comuns no inverno, como influenza.

"Temos novas vacinas para a covid-19, atualizadas com a linhagem JN.1, disponíveis nas unidades do Sistema Único de Saúde [SUS] para o público prioritário. Essas vacinas continuam protegendo contra a variante XFG, principalmente contra formas sintomáticas da doença, casos graves e fatais. Além disso, é importante lavar as mãos e ter cautela em aglomerações. Quem estiver resfriado deve usar máscara para não transmitir para outras pessoas", alerta a especialista.

Parceria

Diante de alterações no cenário epidemiológico da cidade, como um pequeno aumento repentino nos casos de covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde entrou em contato com o Laboratório de Vírus Respiratórios, Exantemáticos, Enterovírus e Emergências Virais do IOC para investigar a situação.

Com isso, são enviadas amostras biológicas de pacientes diagnosticados com covid-19 para o sequenciamento genético do vírus, processo realizado pelo instituto. A articulação permite que o município obtenha respostas mais rápidas sobre possíveis mudanças no perfil de circulação do vírus, e o IOC tem acesso a um volume significativo de amostras, fundamental para a vigilância genômica em períodos de baixa testagem.