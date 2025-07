Pix é modelo, e problema real está em tarifas dos EUA, diz Alckmin

Além da Amcham e da Fiesc, Alckmin reuniu-se com os seguintes representantes de empresas norte-americanas:

Alexandre Luque, da Johnson & Johnson MedTech Brasil;

Ligia Dutra, da Cargill;

Mariana Orsini, da Brazil Country Leader da Dow;

Gustavo Bonora Biscassi, da Coca-Cola;

Monica Melo, da Sylvamo;

Alfredo Miguel Neto, da John Deere;

Andrea Zámolyi Park, da Caterpillar;

Nayana Rizzo Sampaio, da Amazon Web Services Brasil (AWS);

Pedro Palatnik, da Corteva Agriscience;

Bruno Boldrin Bezerra, da Johnson & Johnson MedTech Brasil;

Daniel Caramori, da General Motors.

A reunião do comitê interministerial também teve a participação do secretário de Políticas Econômicas do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, e de representantes do Ministério das Relações Exteriores, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e de assessores da Vice-Presidência da República. Pela manhã, Alckmin reuniu-se com representantes do agronegócio, mas não houve pronunciamento.