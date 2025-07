Abrigo clandestino mantinha 36 idosos em condições insalubres no Rio

Agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade, em ação conjunta com a Vigilância Sanitária e a Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável, da prefeitura do Rio, interditaram uma Instituição de Longa Permanência para Idosos clandestina no bairro de Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro.

Durante a fiscalização, os policiais encontraram 36 idosos em condições insalubres, alguns com lesões e sinais de desnutrição, necessitando de encaminhamento para unidades hospitalares.

Notícias relacionadas:

O local funcionava sem autorização e contava apenas com dois funcionários, sem qualificação comprovada para atendimento especializado.