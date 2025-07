Brasil não aceitará nada que lhe seja imposto, diz Lula à TV americana

"Trump não governa o mundo"

Lula lembrou que o Brasil está há meses tentando negociar com os EUA, e que, inclusive, chegou a enviar propostas que poderiam ser colocadas à mesa de negociação. "Enviamos as propostas, mas em vez de nos responderem, vimos notícias com as falas dele feitas fora da via diplomática".

O presidente brasileiro voltou a reiterar que o melhor a ser feito é dialogar, mas que toda negociação sempre deve ser feita com respeito entre as partes, e que lamenta o fato de os dois países, com relações seculares, chegarem a ponto de uma manifestação desrespeitosa, como a feita por Trump com os brasileiros.

"Trump foi eleito para governar os EUA, e não o mundo", disse.

"O Brasil merece respeito, e o Trump precisa nos respeitar, assim como nós respeitamos os EUA".

Lula reiterou que a argumentação de Trump de que as relações comerciais seriam deficitária para os norte-americanos não procede.