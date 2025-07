Entenda como fica o IOF após decisão de ministro do STF

??????3,38% nas outras transações (cartões de crédito, débito, débito internacional e pré-pago);

??????Para operações não especificadas, a alíquota voltou aos 0,38%, sendo cobrada uma única vez;

??????Remessas ao exterior e empréstimo de curto prazo (inferior a um ano) voltam a ter alíquota de 1,1%.

Como voltaram a ficar

As alíquotas voltam a ser as mesmas de antes do decreto:

Unificação do IOF sobre operações de câmbio em 3,5%. A nova alíquota incide sobre: