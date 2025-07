Fórum de Mídia do Brics discute cooperação na comunicação e IA

Para Wu Hailong, presidente da Associação de Diplomacia Pública da China, alguns países não veem com bons olhos o Brics, mas ressaltou que esse entendimento é "contra a lógica, já que o Brics não é contra ninguém e que o bloco promove a paz e o progresso."

"Não vamos parar devido aos uivos dos lobos, vamos nos se unir e aproveitar vantagens e crescer, apoiar o multilateralismo, se opor ao unilateralismo", acrescentou.

O diretor-geral da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Braúlio Ribeiro, ressaltou a importância da soberania e do multilateralismo nas relações entre as nações. "Os países são soberanos e o multilateralismo é o caminho para a resolução dos conflitos no planeta," afirmou.