Jogos Mundiais Universitários têm ampla cobertura de veículos da EBC

As principais disputas dos Jogos Mundiais Universitários estão organizadas em cinco cidades da região metropolitana do Rhine-Ruhr: Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen e Mülheim an der Ruhr. Já as provas de natação, saltos ornamentais e vôlei ocorrem em Berlim, capital do país.

Delegação brasileira

O Time UBrasil reúne cerca de 200 representantes, entre atletas de alto rendimento e profissionais técnicos, no maior evento universitário esportivo do planeta, realizado a cada dois anos. Além de buscar medalhas, a delegação brasileira visa fortalecer o papel do país como protagonista no cenário esportivo internacional universitário.

Segundo a Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), o Brasil compete em 13 modalidades na Alemanha: atletismo, badminton, basquete, ginástica artística, judô, natação, basquete 3x3 em cadeira de rodas, saltos ornamentais, taekwondo, tênis, tênis de mesa, vôlei e vôlei de praia.

Curiosidades

Ratificar a força da educação aliada ao esporte é uma das premissas do Jogos Mundiais Universitários, um dos maiores eventos esportivos do mundo. Na Alemanha, a competição conta com 23 arenas esportivas e mobiliza cerca de 12 mil voluntários em 12 dias intensos de eventos. Com uma extensa programação artística paralela, os Jogos também estimulam a integração dos povos, a diversidade cultural e a juventude global.