Lula se reúne com estudantes vítimas de acidente na BR-153

Vítimas fatais

Das cinco mortes, três foram de estudantes da UFPA. São eles: Leandro Souza Dias, estudante de farmácia; Ana Letícia Araújo Cordeiro, aluna de pedagogia; e Welfesom Campos Alves, estudante do curso de produção e multimídia. A instituição decretou luto oficial de três dias.

As outras vítimas foram o motorista do micro-ônibus, Ademilson Militão de Oliveira, e o motorista do caminhão, Keyne Laurentino de Oliveira. Após as investigações, os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Porangatu.

Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, o encontro de Lula com parte da delegação de estudantes paraenses ocorreu em área reservada, de forma respeitosa, pouco antes da cerimônia oficial de abertura do congresso, realizado no centro de eventos da Universidade Federal de Goiás (UFG). Um dos presentes no encontro com Lula foi o irmão de Welfsom, uma das vítimas.