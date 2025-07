Polícia apreende equipamento contra drones no Rio

Uma ação integrada entre componentes do 41° batalhão da Polícia Militar (Irajá) e fiscais da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) resultou na apreensão inédita de um equipamento contra drone interceptor, na comunidade de Acari, hoje (17), no Rio de Janeiro. A operação foi coordenada pelo setor de inteligência do batalhão e teve como um dos focos a detecção e apreensão de dispositivos de bloqueio ilegal de sinal.

O equipamento foi localizado em funcionamento dentro do sótão de uma residência com uma estrutura dotada de antena. Possui tecnologia avançada com capacidade para interferir, neutralizar e até derrubar aeronaves remotamente pilotadas (drones).

Cenários de guerra

