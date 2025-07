População do quilombo Boa Esperança no Rio é vacinada contra hepatite

A Gerência Estadual de Hepatites Virais (GEHV), realiza nesta quinta-feira (17) a testagem e vacinação no quilombo Boa Esperança, em Areal, na região serrana fluminense. A iniciativa faz parte da campanha do Julho Amarelo de conscientização e combate às hepatites A, B, C e D. As ações da equipe de saúde da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) também vão prestar serviço na aldeia Guarani, em Maricá, no dia 22 deste mês.

"Embora o cuidado com as hepatites deva ser permanente, a campanha serve como um importante alerta sobre essas doenças, que, apesar de graves, têm tratamento e cura. A vacina está disponível nos postos para toda a população, mas, neste ano, optamos por intensificar as ações junto aos grupos mais vulneráveis", disse a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

As hepatites virais agem silenciosamente e, quando o paciente descobre, pode estar enfrentando um quadro mais grave, como cirrose hepática, por exemplo.