STF: testemunhas de defesa faltam em audiência sobre golpe pelo 2° dia

Um dos poucos a falar na manhã de hoje, o capitão do Exército Osmar Crivelatti negou ter recebido ordens para monitorar pessoas. "Nunca recebi essa missão", afirmou Crivelatti, que foi subordinado de Marcelo Câmara na ajudância de ordens da Presidência da República.

A testemunha não figura como investigado nas ações do golpe, embora apareça como suspeito de participação no caso do desvio de joias do acervo presidencial. Crivelatti nega envolvimento.

As audiências para ouvir testemunhas de defesa do Núcleo 2 da trama golpista seguem até 21 de julho. De 21 a 23 de julho devem ser ouvidas as testemunhas de acusação e defesa do Núcleo 3.