Festival de Cultura Indígena do Xingu começa hoje no Pará

A primeira edição do Festival de Cultura e Jogos Indígenas do Xingu será iniciada hoje (18) na cidade de Altamira, no Pará. Com entrada gratuita, o evento tem duração até o dia 20, e reúne apresentações culturais com danças e competições esportivas para promover culturas indígenas e incentivar práticas esportivas.

A programação inclui disputas de corrida, natação, canoagem, cabo de força, shows e desfiles. As competições serão disputadas em nove categorias, divididas entre masculino e feminino.



O evento, que vai reunir mais de 900 indígenas de 14 etnias, tem o objetivo de ampliar os vínculos entre as comunidades da região do Xingu e as etnias indígenas do Pará.

A celebração é uma realização do Programa Estadual de Incentivo à Cultura (Semear), da Secretaria de Turismo do Pará (Setur), da Fundação Cultural e do governo do estado.