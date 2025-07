Associação pede inclusão de sites dos EUA em lista de pirataria

"Os mercados da Rua 25 de Março continuam sendo notórios pela venda de produtos falsificados e piratas, bem como por conterem armazéns que estocam esses produtos", afirmam os autores do relatório do USTR.

"Detentores de direitos de marcas e autorais observam que essa área é um dos maiores mercados de falsificação no atacado e varejo do Brasil e da América Latina, com mais de mil lojas vendendo bens falsificados de todos os tipos [...] e que os mercados da Rua 25 de Março contêm instalações para distribuir produtos falsificados e piratas por toda São Paulo e outras partes do Brasil", acrescentam os autores, concluindo que, "apesar de algumas ações de fiscalização, os responsáveis pelo comércio de bens ilegais não foram responsabilizados".

Após o anúncio da investigação, lojistas da 25 de Março divulgaram nota em que afirmam que o comércio de produtos piratas ocorre de forma pontual no local e é continuamente fiscalizado e combatido pelos órgãos públicos competentes. Os comerciantes da região destacaram ainda que o local é um dos maiores polos comerciais do país, reunindo mais de 3 mil estabelecimentos formais, "que geram empregos, pagam impostos e oferecem produtos de qualidade para consumidores de todas as regiões do Brasil".