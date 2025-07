Blim-Blem-Blom, na Rádio MEC, explora o mundo mágico de Shostakovich

A Rádio MEC apresenta, ao meio-dia deste sábado (19), mais um episódio da temporada O Gênio da Música do programa infantil Blim-Blem-Blom. A violinista Priscila Rato apresenta o trabalho do compositor e pianista russo Dmitri Shostakovich.

Graças à magia do Gênio Scandor, que só aparece para quem gosta de música, Priscila Rato descobrirá a importância do artista como um dos principais pilares musicais do século 20. O episódio tem a participação do ator Isaac Bernat no papel de Dmitri Shostakovich.

Notícias relacionadas:

r.