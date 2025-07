Ginástica rítmica: Brasil leva ouro inédito na Copa do Mundo, em Milão

? Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) July 18, 2025

No domingo (20), as brasileiras disputarão as finais das séries de série mista, cinco fitas, e também a de três bolas e dois arcos. Já nas finais individuais (fita, bola e arco) estará a ginasta curitibana Bárbara Domingos. Ela totalizou 108.000 com notas 28.300 (arco), 27.450 (bola), 25.050 (maças) e 27.200 (fita).

"Fiquei muito feliz por ter conseguido essa classificação para a final da fita e por ter terminado o individual geral na nona posição. Nesta minha última competição antes do Mundial, estar no top 10 é muito importante", pontuou Babi, finalista olímpica nos Jogos de Paris.

Finais no domingo (20) - horários de Brasília

09:05 - final individual - arco (Bárbara Domingos)