Programa Cena Musical apresenta show inédito do flautista Victor Somma

A TV Brasil apresenta na madrugada deste sábado (19) para domingo (20), no programa Cena Musical, o espetáculo inédito Minimal Dreams, realizado pelo compositor e flautista Victor Somma. A atração mescla sonoridade ancestral com referências musicais contemporâneas.

A apresentação exclusiva foi gravada no Espaço Cultural do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no Rio de Janeiro. A produção semanal é comandada pela cantora e jornalista Bia Aparecida e pode ser vista também no App TV Brasil Play e no YouTube do canal.

O show traz composições para flauta e pedal de loop que traduzem os sons ancestrais afro-ameríndios para a música contemporânea. O pedal cria uma tapeçaria sonora complexa que promove uma experiência musical imersiva e intersubjetiva. A proposta canaliza símbolos e emoções subconscientes, combinando temas ancestrais e com tecnologia moderna.