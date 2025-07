Desabamento de arquibancada em show no interior de SP deixa 60 feridos

Na noite de ontem, a Expo Eldorado promoveria um show da dupla sertaneja Gian e Giovani. A dupla manifestou sua solidariedade às vítimas e disse que vai remarcar o show, que precisou ser cancelado.

"Infelizmente aconteceu um acidente com a arquibancada. Todas as vítimas foram socorridas rapidamente. Será remarcada uma nova data", disseram eles, em um vídeo que foi divulgado nas redes sociais. "E boa recuperação a todos", desejaram.

Em sua rede social, o prefeito Noel Castelo informou que este "foi um momento muito triste" e que a prefeitura está tomando as providências para dar atendimento às vítimas.

Segundo a organização da Expo Eldorado, não houve mortes e toda a programação prevista para este domingo (20) foi cancelada. "Isso inclui o almoço, as atividades da tarde e o show da noite", informou a Expo Eldorado, em comunicado.

Os organizadores destacaram que estão tomando as providências necessárias para dar assistência às vítimas. "Pedimos a compreensão de todos e reforçamos nosso compromisso com a segurança, o respeito e o bem-estar da população", diz o trecho do comunicado.

A prefeitura informou que uma investigação vai analisar as causas do ocorrido e identificar os responsáveis pelo acidente.