Governo de São Paulo anuncia ações de incentivo a circos

O governo de São Paulo anunciou três ações de apoio aos circos: a reedição do Troféu Picadeiro, o programa Pró-Circo e a edição de 2025 do Festival de Circo SP. As iniciativas são coordenadas pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa do governo do estado de São Paulo, por meio de um convênio com a Associação Paulista Amigos da Arte (APAA), organização social que já gere algumas iniciativas culturais públicas no estado.

O Pró-Circo é a iniciativa mais adiantada. Por meio de um edital público, foi escolhido o Circo Miller. A instituição poderá receber até R$ 500 mil, com emprego em manutenção da estrutura física, com foco em segurança e funcionalidade, aprimoramento do espetáculo, capacitação da equipe técnica, adequação documental, planejamento financeiro e desenvolvimento de estratégias de identidade visual, comunicação e vendas. Como contrapartida, terá de realizar apresentações gratuitas em escolas, enquanto realiza as melhorias. Este processo tem previsão de seis semanas, com sede em dois municípios, ainda em processo de seleção.

Notícias relacionadas:

A edição deste ano do Troféu Picadeiro abrirá inscrições em 1º de agosto, com nove categorias de premiação voltadas para artistas e uma destinada a instituições. As inscrições se encerram em 14 de setembro, com anúncio dos finalistas e dos vencedores na primeira quinzena de dezembro.