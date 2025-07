Hoje é Dia: Voz do Brasil e direitos das mulheres negras são destaques

Começamos esta edição destacando o programa de rádio mais antigo do hemisfério sul ainda em difusão. Recorde atestado pelo Guiness Book. Esta semana A Voz do Brasil, transmitido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), completa 90 anos. O noticiário foi criado em 22 de julho de 1935 e inicialmente se chamava Programa Nacional, na voz do locutor carioca Luiz Jatobá. Em 1938 passou a se chamar A Hora do Brasil e teve sua transmissão obrigatória das 19h às 20h. Já em 1962 adotou o nome atual de A Voz do Brasil. A famosa frase "Em Brasília, 19 horas", seguida por uma versão de trecho da ópera "O Guarani", de Carlos Gomes, faz parte da rotina de milhões de brasileiros e brasileiras. Ao longo dos anos, o programa se manteve relevante pela transparência, prestação de contas e por levar informações sobre programas e acesso a serviços públicos para a população, como destaca esta reportagem da Agência Gov. Já a Agência Brasil, o Canal Gov e a Radioagência Nacional falaram um pouco sobre as pessoas que ajudaram a fazer A Voz do Brasil nessas nove décadas. E os bastidores do programa foram apresentados no programa No ar, também da TV Brasil.

Esta semana também destaca a luta feminista. O Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana, Afro-Caribenha e da Diáspora é celebrado em 25 de julho. A data foi criada em 1992 pela Organização das Nações Unidas (ONU) durante o 1º Encontro de Mulheres Afro-Latino-Americanas e Afro-Caribenhas, em Santo Domingo, na República Dominicana. A efeméride tem como objetivo lembrar a luta e a resistência das mulheres contra o racismo, o machismo, a violência, a discriminação e o preconceito dos quais ainda são vítimas. Todos os anos a data ganha bastante visibilidade nos veículos da EBC, como nesta reportagem da Radioagência Nacional, e nesta da Agência Gov. O Espaço Arte, da Rádio Nacional, celebrou os 30 anos da efeméride em 2024, entrevistando Viviane Ferreira, diretora do documentário "Afrolatinas". No mesmo ano, o programa Sem Censura, da TV Brasil, dedicou uma especial, com várias convidadas especiais.