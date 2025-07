Inscrições para CNU 2025 terminam neste domingo

As inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) 2025 terminam neste domingo (20), às 23h59. Neste ano, o certame vai oferecer 3.652 vagas em 32 órgãos públicos federais.

Quem tem interesse em participar da segunda edição do CNU pode se inscrever no site oficial do concurso. As provas objetivas serão aplicadas em outubro pela banca examinadora FGV.

por Pix, cartão PagTesouro ou presencialmente nas casas lotéricas, agências bancárias ou Correios.