Neta de Dias Gomes fará homenagem ao avô na Flipelô, em Salvador

Flipelô

Neste ano, Dias Gomes será homenageado na Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), maior evento cultural literário da Bahia. A festa está marcada para o período de 6 a 10 de agosto, no Pelourinho, em Salvador. A programação é toda gratuita, e a expectativa dos organizadores é que cerca de 250 mil pessoas transitem pelos mais de 150 espaços públicos e privados que serão ativados para a Flipelô.

A homenagem ao escritor terá início já na abertura do evento, com uma apresentação teatral baseada na peça O Pagador de Promessas. O musical Os Dias Bem-Amados: Vida e Obra de um Autor Baiano será apresentado no dia 6 de agosto, às 19h, no Palco Flipelô, no Largo do Pelourinho.

A homenagem ao escritor também contará com a participação da neta, que vai se apresentar na Casa Motiva, na Vale do Dendê, no dia 9 de agosto, ao lado de Leo Martins. Esta será a primeira participação de Tatiana Dias Gomes na Flipelô, e o show será embalado por trilhas de novelas.