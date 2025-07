Pedro sai do banco e garante vitória do Flamengo sobre Fluminense

? Flamengo (@Flamengo) July 21, 2025

O primeiro tempo do clássico carioca foi sem emoção. Embora com mais posse de bola (68%), o Rubro-Negro parou na eficiente marcação tricolor. Pouco criativo e nada ofensivo, o Flamengo não deu trabalho ao goleiro Fábio. Já o Flu, bem posicionado na defesa, apostou nos contra-ataques. Mesmo chegando com mais facilidade à área adversária, o Tricolor também falhava nas finalizações. A melhor chance de gol na partida foi do Fluminense, aos 43 minutos, com um chute de fora da área do volante Bernal, direto nas mãos do goleiro Rossi.

Na volta do intervalo, o Flamengo foi mais ofensivo, mas pouco eficaz. Luiz Araújo chegou a cobrar três escanteios, com finalizações sem perigo ao gol de Fábio. Na terceira, aos 24 minutos, Luiz Araújo mandou a bola na área e Ortiz desvio de cabeça por cima do travessão. O Rubro-Negro seguiu com mais posse de bola (70%), mas a partida seguia insossa. Já na reta final, aos 39 minutos, em mais uma cobrança de Luiz Araújo na área, Ortiz desviou de cabeça, a bola foi em direção à segunda trave e Pedro atento se jogou e a empurrou para o fundo da rede.