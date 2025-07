TV Brasil transmite Liga de Basquete Feminino

Após as emoções do primeiro jogo entre Corinthians e Unimed Campinas pelos playoffs da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa), a TV Brasil exibe o segundo confronto entre as duas equipes, neste domingo (20). A transmissão acontece a partir das 10h45, diretamente do Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo.

Nesta fase do campeonato, as equipes disputam séries de melhor de três jogos, ou seja, o time que conseguir duas vitórias sobre o mesmo adversário avança à semifinal. No primeiro duelo entre Corinthians e Unimed Campinas, que aconteceu no domingo (13), o time do interior foi superior e venceu por 73 a 57.

A armadora Meli Gretter, do Unimed Campinas, foi o grande destaque da partida. A argentina encerrou o jogo com 32 de eficiência, 23 pontos, oito rebotes e 11 assistências e, com esses números, foi a melhor em quadra.