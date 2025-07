Audiência da rede da Rádio Nacional cresce no segundo trimestre do ano

O Recife também contribuiu para o bom desempenho da rede, com média de 1.476 ouvintes por minuto e crescimento de 24% no trimestre.

Para o gerente executivo de Rádios da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Thiago Regotto, os resultados são reflexo de um trabalho estratégico de médio prazo. "A Rede da Rádio Nacional chega ao seu momento de maturidade, após quase dois anos de investimentos na qualificação da programação e na ampliação e melhoria do sinal em cidades-chave como São Paulo e Rio de Janeiro", afirma. "O crescimento da audiência em rede mostra que o conteúdo público, quando bem planejado e executado, conquista espaço no dial e no hábito do ouvinte", conclui.

Segundo o presidente da EBC, Jean Lima, "os dados da Rádio Nacional mostram como uma emissora pública pode ter alcance nacional e competitiva entre as principais emissoras do país".