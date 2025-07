Brasil, Chile, Colômbia, Uruguai e Espanha defendem democracia

Em nota conjunta, os países que participaram da reunião de alto nível Democracia Sempre - Chile, Colômbia, Espanha, Brasil e Uruguai - defenderam o compromisso com a defesa da democracia e do multilateralismo.

O encontro ocorreu em Santiago do Chile, nesta segunda-feira (21), com a presença dos presidentes do Chile, Gabriel Boric; da Colômbia, Gustavo Petro; Espanha, Pedro Sánchez; do Uruguai, Yamandú Orsi; e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.