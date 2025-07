CNU 2025: prazo para pagar taxa de inscrição termina nesta segunda

Cronograma do CNU 2025

pagamento da taxa: até 21 de julho;

prova objetiva: 5 de outubro;

divulgação do resultado da objetiva e convocação para a discursiva: 12 de novembro;

envio de títulos: 13 a 19/11/2025

prova discursiva: 7 de dezembro;

procedimento de confirmação de cotas: 30 de novembro a 8 de dezembro;

divulgação da primeira lista de classificação: 30 de janeiro de 2026.

CNU 2025

A segunda edição do CNU oferece 3.652 vagas para 32 órgãos, com provas aplicadas em dois dias - a primeira, de questões objetivas, em outubro, e a segunda, de dissertativas, em dezembro, apenas para os aprovados na etapa anterior.

Os cargos do chamado Enem dos Concursos serão agrupados em nove blocos temáticos, com a possibilidade de o candidato se inscrever para diferentes cargos dentro do mesmo bloco e definição de sua lista de preferência pelas vagas.

As provas do CNU 2 serão aplicadas nas 27 unidades da Federação, em 228 cidades em um raio de até 100 quilômetros da residência dos candidatos. A lista das localidades pode ser consultada no anexo XI do edital de abertura.