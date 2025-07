Rio, Salvador e Recife têm 253 tiroteios no primeiro semestre

O Instituto Fogo Cruzado registrou um aumento de 36% no número de tiroteios, no conjunto das regiões metropolitanas de Salvador, do Recife e Rio de Janeiro, no primeiro semestre deste ano. Os dados, divulgados nesta segunda-feira (21), apontam 253 tiroteios envolvendo disputas entre diferentes grupos armados, ante o total de 186 registrado no mesmo período do ano passado. Ao todo, 108 pessoas foram mortas e 64 ficaram feridas nesses tiroteios. Em 2024, foram 80 mortos e 60 feridos.

Os números fazem parte do relatório semestral do monitoramento realizado em 49 municípios dessas três regiões metropolitanas, acompanhados pelo instituto. Além disso, 20 pessoas foram vítimas de balas perdidas nas três regiões. Os números mostram ainda que 21 crianças e adolescentes foram baleados e 11 morreram, um aumento de 91%, em relação ao primeiro semestre do ano passado.

Notícias relacionadas:

O Fogo Cruzado destaca que os tiroteios em disputas entre grupos armados causam impactos na dinâmica das cidades, no deslocamento e também na vida da população.