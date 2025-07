Governo confirma casos de sarampo no Tocantins

Certificação

Se as infecções forem confirmadas em definitivo, o número de casos registrados no Brasil este ano chegará a sete. Os outros foram notificados no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Mas como todos foram casos esporádicos e não houve transmissão interna e sustentada da doença, o Brasil mantém a certificação de país livre do sarampo, concedida pela Organização Panamericana da Saúde (Opas) no ano passado.

Mas a presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (Sbim), Mônica Levi, lembra que o Brasil já havia conquistado o certificado em 2016 e perdeu em 2019, após registrar novos surtos, que começaram com a entrada no país de cidadãos infectados vindos da Venezuela, e avançaram por causa da queda dos índices vacinais.

Por isso, os casos registrados no Tocantins, servem de alerta também para os estados que fazem fronteira com a Bolívia.

"Dentro das estratégias para a gente recertificar o Brasil como país livre de sarampo, uma das ações foi o reforço da vacinação em fronteiras. É de praxe que as fronteiras têm que ter uma atenção reforçada. A gente não pode baixar a guarda, ainda mais com vários países aqui na região das Américas com casos de sarampo", argumenta Mônica.

Números da doença

Na Região das Américas, somente este ano foram confirmados 7.132 casos de sarampo: 34 na Argentina, 34 em Belize, 60 na Bolívia, 5 no Brasil, 1 na Costa Rica, 1.227 nos Estados Unidos, 2.597 no México e 4 no Peru. Além disso, 13 pessoas morreram por causa da doença, 9 no México, 3 nos Estados Unidos e 1 no Canadá.