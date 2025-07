Polícia do Rio diz que rapper impediu apreensão de ladrão de carro

Oruam e os demais fugiram do local, segundo a polícia.

Prisão em fevereiro

No fim de fevereiro deste ano, o rapper chegou a ser preso pela Polícia Civil no mesmo endereço da confusão desta segunda-feira. Na ocasião, os agentes foram cumprir mandados de prisão e de apreensão contra um envolvido com disparo de arma de fogo em um condomínio em Igaratá, no estado de São Paulo, em dezembro de 2024.

Os policiais, também da DRE, encontraram na casa de Oruam um homem que possuía um mandado de prisão pendente pelo crime de organização criminosa. O rapper foi preso em flagrante sob suspeita de crime de favorecimento, mas acabou sendo solto logo no mesmo dia.

Depois de ser libertado, Oruam disse que não sabia que havia um mandado de prisão contra o homem preso na casa dele.