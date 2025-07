Classificado, Brasil projeta duelo contra Colômbia pela Copa América

Em caso de triunfo verde e amarelo, a Colômbia terá que torcer contra a Venezuela, que enfrenta o Paraguai no mesmo horário, no Gonzalo Pozo Ripalda. Se vencerem, as venezuelanas também vão a sete pontos e a decisão da vaga às semifinais pode ficar para o saldo de gols.

O compromisso de sexta é considerado o mais difícil do Brasil nesta Copa América. A Colômbia foi vice-campeã de três das últimas quatro edições e fez a melhor campanha sul-americana da Copa do Mundo passada, em 2022, na Austrália e na Nova Zelândia, parando nas quartas de final.

O elenco conta com jogadoras em evidência na Europa, como a jovem Linda Caicedo, 20 anos, que atua no Real Madrid, da Espanha; a goleadora Mayra Ramírez, do Chelsea, da Inglaterra; e a veterana Catalina Usme, do Galatasaray, da Turquia. Há, ainda, três atletas no Campeonato Brasileiro Feminino, transmitido ao vivo pela TV Brasil: Kate Tapia (Palmeiras), Lorena Bedoya (Cruzeiro) e a capitã Daniela Montoya (Grêmio).