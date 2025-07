Em parceria, EBC e IFPR inauguram rádio educativa no Paraná

A cidade de Paranaguá, no litoral do Paraná, passa a contar com um novo canal de informação, cultura e cidadania: a Rádio Educativa IFPR - 106.3 FM. A emissora pública é resultado de uma parceria estratégica entre a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e o Instituto Federal do Paraná (IFPR), e foi inaugurada na última segunda-feira (21), beneficiando diretamente cerca de 160 mil moradores da região.

O evento de inauguração contou com a presença de representantes da EBC, do IFPR, do governo federal, autoridades locais, comunidade acadêmica e parceiros da comunicação pública. Para o gerente executivo de Planejamento e da Rede Nacional de Comunicação Pública da EBC, David Lopes, a novidade reforça o papel da empresa na promoção da comunicação pública de qualidade.