Funcionários do BioParque serão monitorados após morte de aves

A infecção das nove aves encontradas mortas foi confirmada pelo próprio parque, após análise laboratorial feita pelo laboratório de referência do Ministério da Agricultura e Pecuária, em Campinas (SP) e validado por autoridades sanitárias. O zoológico declarou, em nota, que todas as aves infectadas estavam em uma mesma área do parque "que permanecerá interditada por 14 dias como medida preventiva, conforme protocolos de biossegurança".

Por causa do incidente, o BioParque está fechado desde o dia 17, mas será reaberto nesta quinta-feira (24), "com a adoção de medidas necessárias e autorização dos órgãos fiscalizadores", segundo a administração. A única área que permanecerá interditada ao público é a Savana Africana, onde as galinhas d'angolas ficavam.