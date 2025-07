Aumenta risco em barragem de rejeitos, e Brumadinho evacuará área

Nem todas as barragens no Nível 1 são consideradas como em nível de alerta ou de emergência acionado, com risco potencial de dano, portanto. No Brasil, são 97 barragens com NA ou NE nestas condições. O estado com mais barragens em tal situação é Minas Gerais, com 33. Mato Grosso tem 19; São Paulo, dez; Amapá, sete e Bahia, também sete.

Os demais estados têm menor número de barragens nessas condições.

Segundo o Grupo Educação, Mineração e Território da UFMG, das 97 barragens com destaque para nível de alerta ou de emergência, 55 têm potencial alto de dano.