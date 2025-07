MST denuncia tentativa de despejo de ocupação no RJ por parte de PM

Na quarta-feira (23), o MST realizou atos em 22 capitais do país. Em São Paulo, houve ocupação da sede da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Assentamentos

No ano passado, o governo lançou o programa Terra da Gente, com o objetivo de acelerar a reforma agrária e estruturar assentamentos em todo o país. Desde 2023, o governo federal destinou mais de 17 mil lotes em assentamentos tradicionais. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, até o fim de 2025, serão 30 mil famílias assentadas em novos lotes e outras 30 mil até o fim de 2026.