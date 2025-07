STF inicia interrogatório de ex-aliados de Bolsonaro na trama golpista

Ex-assessor de assuntos internacionais do ex-presidente, Martins é acusado de apresentar um jurista ao ex-presidente Bolsonaro para elaboração da minuta do golpe, documento que previa a decretação de estado de sítio ou de defesa em 2022.

Já Vasques é ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e acusado de determinar a realização de blitzes no dia do segundo turno das eleições de 2022, com o objetivo de barrar o deslocamento de eleitores do presidente Luiz Lula da Silva pelas rodovias do Nordeste.

Também serão ouvidos os réus que pertencem ao Núcleo 4, formado por militares acusados de organizar ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e ataques virtuais a instituições e autoridades.

Por estarem na condição de réus, os acusados podem ficar em silêncio diante das perguntas que forem feitas pelos representantes da Procuradoria-Geral da República (PGR) e do gabinete Alexandre de Moraes.

Ainda não está confirmado se o ministro vai presidir a audiência ou passará o comando para um juiz auxiliar.

Ação penal

Os réus respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.