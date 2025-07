STF ouviu dois réus do Núcleo 4 da trama golpista

Paulo Figueiredo é neto do último presidente do período da ditadura militar no Brasil, general João Batista Figueiredo.

Núcleo 4

Entre os atos criminosos pelos quais o Núcleo 4 é acusado estão os de disseminação de notícias falsas sobre o funcionamento das urnas eletrônicas e ataques a autoridades que se colocassem no caminho dos planos golpistas.

Integrantes desse grupo são também apontados como responsáveis por ações estratégicas de desinformação e respondem por crimes como os de organização criminosa, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Somadas, as penas podem superar os 30 anos de cadeia.

São réus no Núcleo 4:

Ailton Moraes Barros - ex-major do Exército