Banco Central lança moeda comemorativa de R$ 1 pelos 60 anos do órgão

Material: aço inoxidável (núcleo) e aço carbono revestido em bronze (anel);

Diâmetro: 27 milímetros;

Peso: 7 gramas;

Bordo: serrilha intermitente.

A instituição completou 60 anos no início de abril, numa solenidade com a presença do presidente do BC, Gabriel Galípolo, de nove ex-presidentes do órgão, de ministros e dos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre. Na cerimônia, também foi lançado um selo comemorativo.