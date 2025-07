Mulheres negras celebram resistência e protagonismo no 25 de Julho

No Brasil, o 25 de julho também é reconhecido como o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra, instituído por lei em 2014. Tereza de Benguela foi uma das mais importantes lideranças quilombolas do século 18. À frente do Quilombo do Quariterê, no estado de Mato Grosso, resistiu por décadas à escravidão e criou um sistema político e econômico autônomo.