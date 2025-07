Programa Blim-Blem-Blom destaca obra do compositor Waldemar Henrique

A Rádio MEC apresenta, neste sábado (26), ao meio-dia, mais um episódio da temporada O Gênio da Música do programa infantil Blim-Blem-Blom. O pintor Roberto Miranda, ao lado da esposa, Lylian Oberlaender, reencontra o trabalho do clássico compositor paraense Waldemar Henrique.

Graças à magia do Gênio Scandor, que só aparece para quem gosta de música, o casal Lylian Oberlaender e Ronaldo Miranda relembra a obra do artista, marcada por temas como o folclore amazônico, indígena, nordestino e afro-brasileiro. O episódio tem a participação do ator José Mauro Brant no papel de Waldemar Henrique.

Durante a atração da, o público poderá conferir o repertório do compositor, com obras como: Tamba-Tajá, Rolinha, Boi-Bumbá, Uirapuru, Coco Peneruê e Matinta Perera, interpretadas por Carol McDavit e Turíbio Santos; Valsinha de Marajó, com Maria Josefina Mignone; Cobra Grande e Nayá, com Doriana Mendes e Jorge L. Santos; Senhora Dona Sancha, Obaluaê, Curupira e Hei de Morrer Cantando, com Alexandre Trik e Helena Maia.