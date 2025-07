Velório de Preta Gil reúne centenas de pessoas no Rio

Os fãs chegaram cedo para o velório da cantora Preta Gil, nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Antes do horário previsto de início da cerimônia, marcada para às 9 horas, centenas de pessoas aguardavam na fila em frente ao teatro.

A comerciante Isabela Prudente era uma das primeiras da fila. "Eu estou muito triste com essa perda. A Preta me representa: a mulher gorda, Preta, lgbt... ela representa a alegria do carnaval, a mulher que resiste, a mulher forte... Da mesma forma que eu acordava cedo pra ir pro bloco dela, pra comemorar a vida dela, hoje eu venho aqui pra prestar a minha última homenagem", disse.

