Vendas do Tesouro Direto batem recorde para meses de junho

Investidores

Em relação ao número de investidores, 240.498 participantes passaram a fazer parte do programa no mês passado. O número total de investidores atingiu 32.735.353. Nos últimos 12 meses, o total de investidores acumula alta de 14,3%. A soma de investidores ativos (com operações em aberto) chegou a 3.044.288, aumento de 13% em 12 meses.

A utilização do Tesouro Direto por pequenos investidores pode ser observada pelo considerável número de vendas de até R$ 5 mil, o que correspondeu a 80,5% do total de 766.019 operações de vendas ocorridas em junho. Só as aplicações de até R$ 1 mil representaram 57,1%. O valor médio por operação atingiu R$ 7.528,22.

Os investidores estão preferindo papéis de curto prazo. As vendas de títulos de até cinco anos representam 40,8% do total. As operações com prazo entre cinco e dez anos correspondem a 42,6% do total. Os papéis de mais de dez anos de prazo representaram 16,6% das vendas.

O balanço completo do Tesouro Direto está disponível na página do Tesouro Transparente.

Captação de recursos

O Tesouro Direto foi criado em janeiro de 2002 para popularizar esse tipo de aplicação e permitir que pessoas físicas pudessem adquirir títulos públicos diretamente do Tesouro Nacional, via internet, sem intermediação de agentes financeiros.