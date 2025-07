Brasil vira sobre o Japão e alcança final da Liga das Nações de vôlei

No decisivo tie-break, o Brasil foi abrindo vantagem e as japonesas sucumbiram diante da pressão. Em um ataque de Júlia Bergmann, a seleção brasileira fechou em 15 a 8. Bergmann, com 24 pontos, foi a segunda maior pontuadora do Brasil na partida, apenas um ponto atrás de Gabi, que registrou 25.

A vitória representou uma revanche para o Brasil, que foi derrotado exatamente pelo Japão na semifinal da competição no ano passado. Agora, a seleção tem pela frente a atual campeã da Liga das Nações e dos Jogos Olímpicos e que chega à decisão com uma campanha invicta. A Itália não perde há 28 partidas. O Brasil tenta seu primeiro título da Liga das Nações. Será a quarta vez que a seleção brasileira feminina chega à decisão, depois dos vices em 2019, 2021 e 2022.