Com 10, Brasil segura a Colômbia e avança em 1º na Copa América

Em partida que teve transmissão da TV Brasil, o Brasil sofreu, mas assegurou o primeiro lugar do grupo B da Copa América de futebol feminino ao empatar com a Colômbia por 0 a 0, nesta sexta-feira (25), em Guayaquil, no Equador. O resultado - obtido mesmo com uma jogadora a menos desde os 22 minutos da etapa inicial - fez a seleção comandada por Arthur Elias encerrar a fase de classificação com 10 pontos, enquanto as colombianas somaram oito. Na semifinal, o Brasil vai encarar o Uruguai, na terça-feira, em Quito, às 21h, no horário de Brasília.

Com três vitórias nos três primeiros jogos, Arthur Elias optou por enviar a campo uma escalação com diversas modificações. Brasil e Colômbia chegaram invictos à rodada final, restando definir quem ficaria em primeiro e segundo.

