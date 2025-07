F1: Norris faz pole no GP da Bélgica e Bortoleto larga em 10º

Notícias relacionadas:

É a segunda vez que o piloto paulista, estreante na categoria, consegue largar no top 10, posição que dá pontos na corrida. Há quase um mês, ele largou na oitava posição no GP da Áustria, colocação que sustentou ao final da prova, rendendo a ele seus primeiros - e até agora únicos - quatro pontos na Fórmula 1.

Na parte de cima da classificação, a disputa pela pole position foi acirrada. Norris fez o tempo de 1min40s562, apenas 0s085 à frente do companheiro de equipe Piastri. Na tabela de pilotos, o australiano, no entanto, aparece à frente do colega, com 241 pontos, contra 232 de Norris.

Dependendo dos resultados na prova deste domingo, a liderança no campeonato pode mudar de mãos.

Já o bom resultado de Gabriel Bortoleto teve ajuda direta do britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, sete vezes campeão da categoria. Na segunda parte do treino de classificação, ele acabou eliminado, abrindo espaço para o brasileiro adentrar o top 15. Ao final, o tempo que rendeu a 10ª posição a Bortoleto foi de 1min42s387.

O GP da Bélgica - 13ª parada do circuito da F1 - terá largada neste domingo a partir das 10h de Brasília.