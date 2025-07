Gaza tem mais 5 mortes por fome em 24 horas, aponta Palestina

"Várias vítimas ainda estão sob os escombros e nas ruas, pois as equipes de ambulância e defesa civil não conseguiram chegar até elas até o momento", destacou o governo palestino.

"Há caminhões"

Durante a semana, o governo de Israel, em declaração na internet, rejeitou as críticas das entidades internacionais sobre o fornecimento de ajuda humanitária a Gaza.

"Neste momento crítico de negociações, elas (as críticas) estão ecoando a propaganda do Hamas e prejudicando as chances de um cessar-fogo. Instamos todas as organizações a deixarem de usar os argumentos do Hamas".

O governo de Israel argumenta que cerca de 4,5 mil caminhões entraram em Gaza. "Há mais de 700 caminhões de ajuda humanitária dentro de Gaza", apontou Israel.

"Cadáveres ambulantes"

Por outro lado, a ONU divulgou, na quinta (24), fala do comissário-geral da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinos (Unrwa), Philippe Lazzarini: "pessoas em Gaza não estão nem mortas nem vivas, são cadáveres ambulantes".