Defesa Civil alerta para ventos fortes em SP nesta segunda-feira

A Defesa Civil do estado de São Paulo emitiu um alerta para a previsão de ressaca no litoral paulista e de ventos fortes em todo território do estado nesta segunda-feira (27)

As rajadas mais intensas devem atingir principalmente a faixa Leste paulista, incluindo as regiões do Vale do Ribeira, Itapeva, Sorocaba, Campinas, Capital e região metropolitana, Vale do Paraíba e todo o litoral Paulista.